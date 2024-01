Berlin. Einfach unverzichtbar: Gegen Nordmazedonien steht der deutsche Handballer Jurin Knorr am Sonntag in Berlin wieder im Mittelpunkt.

Es gab immer wieder mal Momente, in denen man fast den Eindruck gewinnen konnte, dass Handball-BundestrainerAlfred Gislason nicht immer zufrieden ist mit einem seiner Schlüsselspieler. Wenn nach Siegen in der Vergangenheit Jubelarien über die Leistungen von Juri Knorr erwartet wurden und Gislason stattdessen stirnrunzelnd Verbesserungsvorschläge äußerte. Oder wie zum Schluss des Kurztrainingslagers am Jahresende in Frankfurt/Main, als der 64-jährige Isländer vor Journalisten grantelte „Ich bin ein bisschen genervt über die dauernden Fragen nach Juri. Auch Julian Köster und Johannes Golla sind wichtig für uns.“