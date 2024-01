Braunschweig. Das erste Tennis-Highlight des Jahres steht in Melbourne an. Alexander Zverev hat Chancen auf den Sieg, kommentiert Leonard Hartmann.

Wenn der Tennisball in Australien hin- und hergeschlagen wird, verhält es sich in der Diskussion um den Favoriten wie in der Fußball-Bundesliga. Dort gewinnen immer die Bayern und in Down Under gewinnt immer Novak Djokovic. Auch diesmal? Der Serbe hat zehn der letzten 15 Turniere in Melbourne gewonnen und ist auch jetzt der Topfavorit auf den Titel. Doch insbesondere ein Deutscher hat ebenfalls gute Chancen.