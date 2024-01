Marbella. In Dortmund geht eine Ära zu Ende. Hans-Joachim Watzke hat angekündigt, seinen im Herbst 2025 auslaufenden Vertrag beim BVB nicht zu verlängern.

Hans-Joachim Watzke hat eine Ideal-Vorstellung davon, wie sich ein Bundesliga-Spieltag mal für ihn anfühlen wird. „Irgendwann kommt der Tag, an dem ich normaler Fan von Borussia Dortmund sein werde“, sagte er am Montag. „Man weiß nicht, was das Leben für Überraschungen bereithält: Auf diesen Tag aber freue ich mich schon am meisten.“ Einfach auf ein Spiel freuen, wie früher „und vorher keine Magenschmerzen haben, wie jetzt.“