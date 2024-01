La Manga/Leipzig/Frankfurt. RB Leipzig verleiht Timo Werner mit Kaufoption an Tottenham Hotspur. Sasa Kalajdzic spielt bis zum Saisonende für Eintracht Frankfurt.

Der Rückflug mit der Mannschaft aus dem Trainingslager im spanischen La Manga war für Timo Werner am Sonntagmorgen die vorerst letzte Dienstreise für RB Leipzig. Die bevorstehende Leihe des Nationalspielers an Tottenham Hotspur hatte am letzten Tag des ansonsten aufregerfreien Wintercamps für Wirbel gesorgt.