Kiel. Die Generalprobe ist gelungen, auch das zweite Spiel gegen Portugal endete siegreich. Doch es gibt noch viel zu tun vor dem EM-Auftakt.

Die Stimmung stimmte. Sie wurden gefeiert, als wären sie schon Europameister. Applaus hallte von den Rängen der Ostseehalle, als Deutschlands Handballer sich den Weg in die Kabine bahnten. Vorbei an vielen Kindern, die ihnen Handys für ein gemeinsames Bild und Bälle zum Unterschreiben entgegenstreckten. Am Samstagabend in Kiel wurde noch einmal deutlich: Die deutschen Handballfans freuen sich auf die Europameisterschaft. Und Deutschlands Handballer selbst? Sie wirkten in erster Linie erleichtert. Froh, dass auch das zweite Testspiel gegen Portugal gewonnen wurde und es nach dem 34:33 in Flensburg und dem abschließenden 35:31 in Kiel nun mit einem guten Gefühl weitergeht. „Ich freue mich jetzt auf Düsseldorf“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. „Und dass wir uns bei der EM von Spiel zu Spiel steigern.“