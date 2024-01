Kiel. Mit 35:31 besiegen die deutschen Handballer Portugal im letzten Test vor der Heim-EM. Erfolg gibt Rückenwind für den Start am Mittwoch.

Die Ostseehalle ist ein magischer Ort für den deutschen Handball, und für Alfred Gislason zählt sie ohnehin zu den „schönsten Hallen der Welt“. Der THW Kiel hat hier seine Heimat, 23 Meistertitel und zwölf Pokalsiege wurden in dem 1952 fertiggestellten Gebäude in Rathausnähe gefeiert, jeweils sechs davon in Gislasons Zeit als THW-Trainer selbst. Auch die Nationalmannschaft ist immer wieder gerne zu Gast im Norden der Republik. Und der 64-jährige Bundestrainer wird die Halle auch weiterhin in bester Erinnerung behalten. Die Nationalmannschaft besiegte am Samstagabend Portugal in der Generalprobe mit 35:31 (20:15). Die EM kann kommen. „Pure Vorfreude, jetzt steht die EM an, das war ein guter letzter Test“, bilanzierte Rückraumspieler Julian Köster.