Gummersbach. Als Trainer war Heiner Brand Welt- und Europameister. Nun blickt er auf das aktuelle Team, das am 10. Januar in die Heim-EM startet.

Deutschlands Handballer schwitzen derzeit in der Vorbereitung auf die EM, die am 10. Januar in Düsseldorf mit dem Spiel gegen die Schweiz offiziell eröffnet wird. Über 50.000 Zuschauer werden erwartet. Darunter auch: Heiner Brand. Der 71-jährige Weltmeistertrainer von 2007 blickt mit Spannung auf das junge Team seines Nachfolgers Alfred Gislason, das an diesem Donnerstag (16 Uhr/ARD) eines der beiden finalen Testspiele gegen Portugal bestreitet.