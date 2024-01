Frankfurt/Main. Auch 2024 kämpft der DFB mit finanziellen und sportlichen Problemen. Weiteres heikles Thema: die WM-Vergabe 2034 an Saudi-Arabien.

Man will sich öffnen beim Deutschen Fußball-Bund. Das hat man schon oft gehört in den vergangenen Jahren, aber dieses Mal ist es ernst. Es geht ja dieses Mal auch nicht um so große Worte wie Transparenz, mit denen der Verband so gern hantiert, denen er dann aber nicht immer gerecht wird – noch immer fragt sich die Welt ja, warum einst im Zuge der Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2006 auf dunklen Kanälen 6,7 Millionen Euro nach Katar flossen.