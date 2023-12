Gelsenkirchen. World Team Challenge begeistert zum 20. Mal die Biathlon-Fans auf Schalke. Das Wetter in Gelsenkirchen taugt aber nicht zum Wintersport

Gänzlich dem Wintersport überlassen wollen einige Fans des FC Schalke 04 „ihre“ Arena dann doch nicht. Unter die vielen Fans mit Deutschland-Fähnchen und Mützen, die zur Biathlon-World-Team-Challenge nach Gelsenkirchen gekommen sind, mischen sich auch immer wieder Anhänger des S04 mit ihren Schals und sogar Trikots. Und weil es auf Schalke ohnehin nicht gänzlich ohne Fußball geht, schießen vor der Osttribüne die besonders Sehnsüchtigen in der Winterpause der Fußball-Ligen auf die aufgebaute Torwand. Zugegeben, viel erinnert auf dem Arena-Ring an diesem 28. Dezember ohnehin nicht an Winter.