Essen. Am 29. Dezember 2013 verunglückte die Formel-1-Ikone Michael Schumacher beim Skifahren. Um seinen Zustand gibt es ein Rästelraten.

Ein rasendes Leben, auf einen Schlag jäh verlangsamt. Danach, zehn Jahre mittlerweile, Stille. Brutale Kontraste, die die Tragödie um den Ski-Unfall von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher erst richtig deutlich machen. Am 29. Dezember jährt sich das, was für viele immer noch so unfassbar erscheint.