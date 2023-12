Dortmund. Der Stürmer integriert sich immer besser ins Dortmunder Spiel. Seine eigene Quote ist noch ausbaufähig - was aber nicht an ihm liegt.

Es dürfte nicht das vorrangige Ziel der Spielplantüftler in Frankfurt gewesen sein, noch einmal böse Erinnerungen zu wecken. Aber zum Jahresende wird Borussia Dortmund noch einmal in den Mai zurückbefördert: erst ein Auswärtsauftritt beim FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky), anschließend, am Dienstag (20.30 Uhr/Sky), ein Heimspiel gegen Mainz 05. Genau die Konstellation also, die dem BVB im Frühjahr die Meisterschale einbringen sollte, aber in einer Tragödie endete.