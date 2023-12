Manchester. Der FC Bayern München ist bereits fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Bei Manchester United geht es trotzdem um viel.

Vor der Partie war Thomas Tuchel sicher: „Wir haben die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen im Weltfußball eine Reaktion zu zeigen“, sagte der Coach des FC Bayern München vor dem Charaktertest im Old Trafford an diesem Dienstag (21 Uhr) bei Manchester United. Dieses Stadion, dieser Gegner, so tief er gefallen sein mag, meinte Tuchel, „kreieren besondere Momente. Das ist ein schwieriger Ort, aber eine große Chance.“ Nämlich, das aufkommende Krisengerede im Keim zu ersticken.

Schaffen es die längst als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifizierten Bayern, den Schalter wieder umzulegen? Jetzt, das mahnte Tuchel, sei „eine Reaktion“ gefragt. Die Bayern, warnte das britische Boulevardblatt Sun, kämen als „wounded animal“, also verwundetes Tier, nach England. Dort wurden sie von rund 100 Fans empfangen, denen Rückkehrer Harry Kane oder Kapitän Manuel Neuer geduldig die Autogramm- und Selfie-Wünsche erfüllten. Das Desaster vom Main, so schien es, hat keine bleibende Spuren hinterlassen.

Oder doch? Tuchel jedenfalls erzählte, er habe in seiner „sehr direkten“ Aufarbeitung von Frankfurt auch das Thema „Führung“ angepackt. „Wir dachten“, gab er zu, „wir sind schon weiter. Aber wir sind eines Besseren belehrt worden auf sehr brutale Art und Weise.“ Dennoch: Sein Vertrauen in besagte Reaktion sei groß - auch im Liga-Endspurt gegen Stuttgart und in Wolfsburg.