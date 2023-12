Manchester/München. Für die Bayern soll die Champions-League-Reise wie eine Kur wirken. Bei Manchester United hätten sie die Probleme der Münchener gerne.

Am Montag wurde der FC Bayern in seinem Hotel in Manchester südlich der Innenstadt zwischen der Universität und dem Museum unter anderen Voraussetzungen erwartet als zunächst angenommen. Von einem bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in der Champions League bei United (Dienstag, 21 Uhr/Amazon Prime) war zuletzt die Rede gewesen, nachdem sich die Münchner vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert und auch schon den Gruppensieg gesichert hatten. Doch nach der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am Samstag in der Bundesliga erhält die Dienstreise des FC Bayern ins berühmte Stadion Old Trafford eine ganz neue Aufmerksamkeit. Sportdirektor Christoph Freund weiß, „dass wir etwas gutzumachen haben“, wie er vor dem Abflug sagte.