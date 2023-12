Surakarta. Was ein Finale! Die deutsche U17-Nationalmannschaft muss gegen Frankreich bis zum Elfmeterschießen zittern. BVB-Spieler wird zum Held.

Was ein Drama, was ein Spiel! Die deutschen U17-Fußballer haben Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal setzte sich ein amtierender Europameister im WM-Finale durch: In einer Zitterpartie besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Wück Frankreich mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es zwischen beiden Teams 2:2 (0:1). Elfmeterschießen, Videobeweis, Platzverweis – es war alles mit dabei.

Die Partie im indonesischen Surakarta startete für die deutsche Mannschaft, die sich schon im Halbfinale erst im Elfmeterschießen gegen Argentinien durchsetzen konnte, so, wie es sich Trainer Wück gewünscht hatte. Vor dem Anpfiff forderte er von seinen Spielern vollen Einsatz. Und den boten die DFB-Kicker.

Bilal Yalcinkaya vom Hamburger SV war von Aymen Sadi zu Fall gebracht worden, mögliche Abseitspositionen mussten auch gecheckt werden. Schiedsrichter Espen Eskås entschied auf Elfmeter, BVB-Juwel Paris Brunner traf zum Führungstreffer (29.). Nach der Pause erhöhte Kapitän Noah Darvich (FC Barcelona) auf 2:0 (51.). Der Jubel war noch nicht ganz verstummt, da gelang den Franzosen der Anschlusstreffer (53.). Als Osayamen Osawe, der im ersten Durchgang wegen eines technischen Fouls die Gelbe Karte gesehen hatte, sich nur noch mit einer Notbremse den Platzverweis einfing, drehte sich die Partie. Hatten die Deutschen vorher das Spielgeschehen bestimmt, hatten Torwart Konstantin Heide und seine Vorderleute nun alle Mühe, die Führung zu halten. Vergebens. In der 84. Minute gelang Frankreich der Ausgleich.

Dass der deutsche Keeper wie gemacht für Elfmeterschießen ist, bewies Heide schon im Halbfinale, als er zweimal gegen Argentinien parierte. Auch im Finale zeigte der Spieler der SpVgg Unterhaching keine Nerven und hielt erneut doppelt.

Während Robert Ramsak, Max Moerstedt, Fayssal Harchaoui und Almugera Kabar trafen, vergab neben Eric da Silva Moreira (St. Pauli) ausgerechnet der bis dahin sicherste Torschütze Paris Brunner von Borussia Dortmund seinen Schuss. Da aber im Anschluss sein Vereinskollege Kabar die Nerven behielt, durfte das DFB-Team im Anschluss vor 20.000 Zuschauern den Sieg feiern.

Hans-Joachim Watzke, DFB-Vize-Präsident und Geschäftsführer von Borussia Dortmund, zollte dem Team Respekt: „Es war kein leichter Weg, den diese Mannschaft gegangen ist. Sie hat nacheinander die Top-Nationen Spanien, Argentinien und schließlich Frankreich bezwungen. Sie hat dabei fußballerisch und athletisch überzeugt, vor allem aber einen unbedingten Siegeswillen bewiesen und das Herz einer großen Mannschaft gezeigt. Dieses Team zeigt, dass man den deutschen Fußball nicht abschreiben darf. Wer so spielt wie diese U17, der hat eine große Zukunft vor sich.“

Exakt sechs Monate nach dem EM-Sieg ist es der nächste große Titel für die U17-Fußballer. Und einer, der in die Geschichtsbücher eingehen wird.

Das U17-WM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich – der Liveticker zum Nachlesen:

Bei der Startaufstellung vertraut Trainer Wück auf die gleiche Elf, die im Halbfinale gegen Argentinien schon zu überzeugen wusste. Neben Paris Brunner gehört damit auch Elfmeter-Held Konstantin Heide zum Aufgebot. Der Keeper der SpVgg Unterhaching, der im Halbfinale gegen Argentinien in der regulären Spielzeit und noch mehr im Elfmeterschießen geglänzt hatte, bekommt den Vorzug vor Stammtorhüter Max Schmitt.

1. Minute: Los geht es! Noch nie hat ein amtierender U17-Europameister die Weltmeisterschaft gewonnen. Das deutschte Team könnte heute Geschichte schreiben.

3. Minute: Das hätte es schon sein können! Paris Brunner netzt ein, doch der Linienrichter hebt umgehend die Fahne. Abseits. Aber ein guter Start der deutschen Mannschaft.

9. Minute: Eine sehr präsente Anfangsphase des deutschen Teams. Schon die Ecken Nummer drei und vier für die Mannschaft von Wück. Aber auch die münden nicht in einem Tor. Zwar kommt Brunner an den Ball, nachdem der Keeper diesen nur schlecht abwehrt, den Fuß zum Abschluss kriegt aber kein deutscher Spieler.

15. Minute: Die erste Viertelstunde ist gespielt und es ist ein starker Auftritt bisher. Während die deutschen Spieler mutig nach vorne spielen, wirken die Franzosen noch nicht in der Partie angekommen. Immer wieder im Fokus: Paris Brunner.

18. Minute: Wück hatte im Vorfeld von seiner Mannschaft gefordert, aktiv zu sein. Der Bitte kamen seine Spieler gerne nach. Was bisher fehlt ist die Belohnung.

24. Minute: Elfmeter für Deutschland? Der Schiedsrichter schaut sich die Szene noch einmal im Video an.

28. Minute: Wer tritt an? Natürlich Paris Brunner.

29. Minute: TOR! Er wählt seine liebste Ecke: Paris Brunner trifft in die linke untere Ecke zur 1:0-Führung. Der BVB-Stürmer übernimmt Verantwortung für seine Mannschaft. Lange bleibt er stehen, schaut, wohin der Torwart geht, bevor er den Ball sicher im Netz versenkt.

34. Minute: Die Franzosen sichern sich zwar immer mehr Ballbesitz, wirklich gefährlich wird es für DFB-Keeper Heide im Tor aber nicht.

40. Minute: Auf der Tribüne schaut der Drittplatzierte zu: Mali setze sich gestern mit 3:0 gegen Argentinien durch. Die Mannschaft verfolgt das Finale gemeinsam.

45. Minute: Acht Minuten Nachspiel gibt es obendrauf.

45.+1. Minute: Zweiter Einsatz des VAR: Noch einmal wird eine Szene im französischen Strafraum gecheckt, aber dieses Mal gibt es keinen Elfmeter für die Deutschen.

45. + 5. Minute: Die erste Gelbe Karte der Partie geht an Osayamen Osawe.

Halbzeit: Mit einer 1:0-Führung geht es für die DFB-Junioren in die Kabine. Mit Blick auf die Dominanz der deutschen Mannschaft eine zu knappe Führung. Der Matchplan von Christian Wück ging in den den ersten 45. Minuten vollends auf.

46. Minute: Weiter geht es in Indonesien.

46. Minute: Die deutsche Mannschaft geht ohne Wechsel in den zweiten Durchgang.

48. Minute: Jetzt hat auch der Torschütze die Gelbe Karte gesehen: Paris Brunner mit der ersten Verwarnung.

51. Minute: TOR! 2:0! Eigentlich waren gerade die Franzosen am Drücker, doch es ist das DFB-Team, dass den zweiten Treffer bejubeln darf. Noah Darvich, Kapitän der U17-Fußballer, trifft. Paris Brunner bringt den Ball auf die rechte Seite zu Max Moerstedt. Die folgende Hereingabe verpasst der BVB-Star zwar knapp, aber Kapitän Darvich ist mitgelaufen und schiebt aus kurzem Winkel ins kurze Eck ein.

Noah Darvich jubelt nach seinem Treffer zum 2:0. © dpa | Achmad Ibrahim

53. Minute: TOR! Die direkte Antwort der Franzosen lässt nicht lange auf sich warten: Saimon Bouabré lässt den Jubel der Deutschen schnell verklingen. Der zweikampfstarke Offensivspieler setzt sich gegen die zu nachlässige DFB-Abwehr durch. 1:2-Anschlusstreffer für die Equipe Tricolore.

56. Minute: Der sichere Rückhalt im Tor heißt, wie schon im Halbfinale Konstantin Heide.

64. Minute: „Wach bleiben“, fordert Keeper Heide von seinen Vorderleuten. Der Druck der Franzosen nimmt immer mehr zu.

69. Minute: Gelb-Rot für das DFB-Team: Osayamen Osawe muss vom Feld. Nach einem taktischen Foul in der ersten Halbzeit, zu spät dran mit seiner Grätsche in der 69. Minute: Für den deutschen Nationalspieler ist die Partie vorzeitig beendet.

74. Minute: Es wird eine spannende Schlussphase. Nach dem Platzverweis sind die Franzosen im Aufwind. DFB-Coach Wück reagiert mit seiner zweiten Einwechslung: Nachdem schon Ramsak für Yalcinkaya auf das Feld kam (67.) muss nun auch Torschütze Darvich für Kabar weichen.

78. Minute: Nachdem Deutschland vor allem in der ersten Hälfte als spielbestimmende Mannschaft aufgetreten ist, beschränkt sich die DFB-Elf jetzt fast ausschließlich auf das Verteidigen. Keeper Heide ist mehr denn je gefragt.

84. Minute: Aufopferungsvoll schmeißen sich die deutschen Spieler in die Abwehr. Sechs Minuten plus eine Nachspielzeit, welche diese Partie definitiv bekommen wird, gilt es noch zu überstehen.

85. Minute: TOR! Das ist der Treffer zum 2:2. Nach einer Hereingabe muss Mathis Amougou den Ball nur noch über die Linie drücken.

89. Minute: Die deutschen Nachwuchsspieler geben nicht auf. Paris Brunner schnappt sich den Ball, zeigt im Eins-gegen-eins sein Können, scheitert aber an der Abwehr.

90. Minute: 10 Minuten Nachspielzeit gibt es.

90. + 2. Minute: Sollte es beim 2:2-Unentschieden bleiben, geht es im Anschluss direkt ins Elfmeterschießen.

Es geht ins Elfmeterschießen!

Frankreich legt vor

Heide hat die richtige Ecke, doch der Ball rutscht unter ihm hindurch. Frankreich führt durch Kayi Sanda 1:0

Deutschland vergibt den ersten Schuss. da Silva Moreira scheitert.

Frankreichs zweiter Schütze Bouneb verwandelt auch sicher. 2:0 für die Franzosen.

Der erste Treffer für Deutschland: Ramsak verkürzt auf 1:2.

Frankreich verschießt! Sangui lenkt den Ball übers Tor. Nur noch 1:2 aus DFB-Sicht.

Ausgleich! 2:2! Moerstedt gleicht aus.

Heide hält! Der schwach geschossene Elfmeter von Meupiyou ist kein Problem für den Keeper. 2:2

3:2!!! Harchaoui bringt Deutschland in Führung.

Ausgerechnet Paris Brunner. Ausgerechnet der sicherste Torschütze vergibt die Chance.

Konstantin Heide mit seiner zweiten Parade.

Sie haben Geschichte geschrieben! Mit seinem verwandelten Elfmeter schießt Almugera Kabar von Borussia Dortmund die U17 zum Weltmeistertitel. 4:3 lautet der Endstand nach dem Elfmeterschießen.