Mailand. Dortmund kann im Spiel bei der AC Mailand vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Die Partie im Live-Ticker.

Borussia Dortmund hat gute Chancen im Endspurt um die Achtelfinal-Tickets in der Champions League. Das Team von Trainer Edin Terzic führt die Tabelle der Guppe F an. Mit einem Sieg im Stadion San Siro bei der AC Mailand an diesem Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) wäre der Einzug in die K.o.-Runde vorzeitig perfekt.