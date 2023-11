Berlin. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde beim Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei heftig ausgepfiffen.

Ilkay Gündogan wusste wahrscheinlich, was ihn in Berlin erwarten wird. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hatte am Donnerstag noch versucht, mit über seinen PR-Berater gestreuten Aussagen seine besondere Verbindung zur Türkei zu betonen. Er reise einmal im Jahr in das Land seiner Eltern, liebe Istanbul und das türkische Essen. Zudem erklärte Gündogan, dass er die Türkei in schwierigen Momenten wie bei den Waldbränden oder dem Erdbeben unterstützt habe.