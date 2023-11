Frankfurt/Main. Manuel Neuer will mit zur EM. Anders als früher haben einige Bayern-Stars ihren Startelf-Platz nicht sicher – nicht nur Neuer.

Manuel Neuer ist wieder da. Und zwar an dem Ort, an dem er auch am 14. Juli 2024 gerne in voller Arbeitsmontur stehen würde. Deutschlands langjährige Nummer eins posierte am Mittwochvormittag vor dem Berliner Olympiastadion, der Finalarena der kommenden Europameisterschaft, bei der Präsentation des offiziellen Spielballes „Fußballliebe“.