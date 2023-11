Calgary. Nach vielen Rückschlägen und einer schweren Verletzung schien Sabine Lisicki dem Karriereende nah. Jetzt hat sie sich zurückgekämpft.

Am Ende einer langen Tenniswoche in Calgary war Sabine Lisicki am Boden angekommen, der Länge nach ausgestreckt. Trotzdem war sie an diesem 12. November 2023, sonntagabends in Kanada, doch obenauf wie schon lange nicht mehr. Überglücklich, fast berauscht von ihrem Finalsieg. Auf den ersten Blick war es nur ein kleiner Sieg beim 60.000-Dollar-Challenger in der Provinz Alberta. Doch genau betrachtet war es wohl der größte und stolzeste Sieg überhaupt, den die ehemalige Wimbledon-Finalistin auf einen Court gezeichnet hatte. Ein Sieg gegen Zweifel, Ängste, Ungewissheiten. Ein Sieg nach einer scheinbar ewigen Leidenszeit, stets begleitet von der Frage: Wird das nochmal was?.