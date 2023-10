Dennis Schröder startet stark: Raptors sollen wie WM-Helden sein

Foto: Cole Burston / Getty Images via AFP

Dennis Schröder im Dress der Toronto Raptors am Ball.

Dennis Schröder strahlte. „Ich bin einfach froh, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte der Braunschweiger WM-Held, nachdem der Auftakt in seine neue Basketball-Mission gleich geglückt ist. Schließlich hatte Schröder die Toronto Raptors beim Debüt für seinen neuen Klub als Topscorer mit 22 Punkten zu einem 97:94 gegen die Minnesota Timberwolves geführt – und danach gleich wieder die Anführer-Rolle übernommen.

„Wir wollen einfach jeden Tag besser werden und versuchen, so viele Siege wie möglich zu holen“, sagte Schröder. Zufrieden plauderte der Kapitän der Weltmeister-Mannschaft nach dem Saisonstart mit den Reportern, eingehüllt in eine dicke schwarze Daunenjacke, mit schwarzer Sonnenbrille, schwarzem Kopftuch, funkelnder Halskette und glänzenden Ohrringen war der 30-Jährige ganz in seinem Element.

„Ich muss versuchen, die Lücke zu finden, meine Mitspieler in Szene zu setzen und einfach mein Spiel zu spielen“, sagte Schröder über seine Rolle im neuen Team, das Trainer Darko Rajakovic ganz auf den Braunschweiger zuschneiden will. Gegen die Timberwolves legte Schröder gleich gut los, das Selbstvertrauen nach dem WM-Triumph war ihm anzusehen, mit seinen 22 Zählern, sieben Assists und drei Rebounds war er der beste Spieler seiner Mannschaft.

Wie er es mit den DBB-Kollegen vorgemacht hat, sollen auch die Raptors unter Schröder ein eingeschworenes Team werden, um für Furore sorgen zu können. „Denn wenn man sein Ego beiseite schiebt, und das haben wir diesen Sommer mit der Nationalmannschaft getan“, dann kann etwas Großes entstehen, sagte Schröder. Es gehe „nur ums Gewinnen. Und ich glaube, dass wir uns mit dieser Mannschaft in diese Richtung bewegen.“

Weitere Deutsche in NBA: Franz Wagner startet stark, Daniel Theis nicht berücksichtigt

Auch Franz Wagner startete stark, ihm gelangen beim 116:86 der Orlando Magic gegen die Houston Rockets 19 Zähler. Sein Bruder Moritz steuerte in 15 Minuten von der Bank immerhin zwei Punkte und vier Rebounds für die Magic bei. Daniel Theis, vierter deutscher Weltmeister in der NBA, kam beim 143:120-Erfolg seiner Indiana Pacers gegen die Washington Wizards hingegen nicht zum Einsatz.

Schröder stand 32:33 Minuten auf dem Parkett, und es war ein guter Anfang, um die Skepsis im Umfeld der Raptors zu zerstreuen, die mit seiner Verpflichtung einherging. „Ich versuche einfach, für den Trainer, für die Organisation und für meine Teamkollegen so gut wie möglich zu spielen“, sagte Schröder: „Um allen zu beweisen, dass sie falsch liegen. Und ich meine, heute war ein Schritt in die richtige Richtung – aber wir müssen einfach immer besser werden.“

