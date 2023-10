Formationstanz Aus Göttinger Formation in den Braunschweiger Frack

Die Braunschweiger Standard-Formation im vergangenen Jahr auf dem Weg zum deutschen Titel in Bremen.

Braunschweig Vor der deutschen Formationstanz-Meisterschaft in Braunschweig am 11. November in der VW-Halle gibt es spektakuläre Wechsel.