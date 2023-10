Basketballer Schröder zu Olympia: „Muss die Fahne tragen“

Dennis Schröder will bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die deutsche Fahne tragen.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat in aller Deutlichkeit eigene Ansprüche mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris angemeldet. „Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wäre mir eine große Ehre“, sagte der 30 Jahre alte Schröder der „Bild“.

Der Aufbauspieler der Toronto Raptors hat das deutsche Nationalteam im September in Asien zum ersten deutschen WM-Titel und damit auch zu Olympia geführt. Die Spiele im kommenden Jahr finden von 26. Juli bis 11. August in Frankreichs Hauptstadt statt. Im Jahr 2008 hatte Dirk Nowitzki in Peking für Deutschland die Fahne bei der Eröffnungsfeier getragen.

Auf Fahnenträger Nowitzki verwies Schröder noch einmal explizit. „Ich habe jetzt elf Jahre in der Nationalmannschaft gespielt, immer alles gegeben. Wenn ich die Fahne tragen dürfte, wäre das eine coole Sache für den Basketball und für mich persönlich. Das würde ich niemals vergessen“, sagte Schröder. Der Basketballer würde in seiner möglichen Wahl zum Fahnenträger allerdings mehr als eine rein persönliche Auszeichnung sehen. „Er wäre aber auch ein Statement für die Deutsch-Afrikaner und ein Zeichen gegen Rassismus“, sagte Schröder.