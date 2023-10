Alle 25 Spieler beim ersten Nagelsmann-Training

Mit allen 25 verfügbaren Spielern seines Kaders hat Julian Nagelsmann das erste Training als Bundestrainer geleitet.

Der 36-Jährige gab auf dem Übungsplatz von New England Revolution aus der Major League Soccer in Foxborough immer wieder lautstark Anweisungen und griff in die Spielformen der Fußball-Nationalmannschaft aktiv ein. Nagelsmann ließ dabei in einem 4-2-2-2-System den Spielaufbau aus der Abwehr heraus üben.

Bei milden Temperaturen war auch Co-Trainer Sandro Wagner auf dem in einem Waldstück gelegenen Gelände eng in die Abläufe eingebunden. DFB-Rückkehrer Mats Hummels konnte nach seiner Auswechslung im Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag ohne erkennbare Probleme mittrainieren.

Havertz wird am Mittwoch erwartet

Nagelsmann hatte bereits berichtet, dass der 34-Jährige einsatzfähig sei. Am Mittwoch wird Kai Havertz nach einer Zahn-Operation noch aus London erwartet. Dann hat Nagelsmann seinen Kader mit 22 Feldspielern und vier Torhütern komplett.

Nagelsmann startet in Amerika in sein Trainer-Projekt, das zu einer erfolgreichen Heim-EM im kommenden Sommer führen soll. Im September war er zum Nachfolger von Hansi Flick ernannt worden. Bis Freitag bereitet sich die DFB-Elf im US-Bundesstaat Massachusetts auf die ersten beiden Testpartien unter Nagelsmann vor. Am Samstag ist das Team der USA in Hartford (21.00 Uhr/RTL) der erste Kontrahent. Am 18. Oktober (2.00 Uhr/ARD) ist Mexiko in Philadelphia der zweite Gegner.