Was Didier Deschamps und Rudi Völler verbindet

Nach dem Aus für Hansi Flick muss Rudi Völler als Interims-Bundestrainer ein weiteres Debakel am Dienstag gegen Frankreich verhindern

Mit Hochdruck muss Völler nun neun Monate vor der Heim-EM einen neuen Bundestrainer suchen

Als Favorit gilt Julian Nagelsmann, aber auch Stefan Kuntz und Matthias Sammer sind im Gespräch

Die Farbe passte zur Stimmung im deutschen Fußball. Komplett in Schwarz gekleidet stieg Rudi Völler am frühen Montagnachmittag aus dem Mannschaftsbus. Die erste Dienstreise des Bundestrainers auf Zeit führte vom Wolfsburg in den Dortmunder Süden, wo die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das Länderspiel am Dienstagabend gegen Frankreich (21 Uhr/ARD) Quartier bezog. Die Last, die der 63-Jährige gerade zu tragen hat, ist wesentlich größer als die – natürlich schwarze – Tasche, die Völler über seine Schulter geworfen hatte.

Die eine Last als Interimstrainer wird er höchstwahrscheinlich am Dienstagabend los sein, wenn die Partie gegen Frankreichs Topauswahl abgepfiffen wird. Die andere könnte sich noch eine Weile hinziehen - denn die wird ungleich schwieriger.

Als DFB-Sportdirektor ist Völler in die Suche nach einem neuen Bundestrainer eingebunden. Es soll einer werden, der die Fans wieder hinter der in den vergangenen Monaten so uninspirierten Mannschaft versammeln kann, der es an allen Ecken und Enden an Leidenschaft und Spielidee fehlt. Schon in neun Monaten steht die Europameisterschaft in eigenem Land an, die Stimmung rund ums Team aber ist auf dem Tiefpunkt. Schwarz ist die Farbe der Trauer. „Es ist wichtig, dass wir einen Trainer finden, der es mit Leib und Seele macht“, sagte Völler am Montagabend. Der Neue soll „eine gewisse Euphorie erzeugen“.

Schwierige Aufgabe gegen Frankreich

Lange vor der EM allerdings hat Völler die undankbare Aufgabe, irgendwie dafür zu sorgen, dass die DFB-Elf nur drei Tage nach dem 1:4 Japan, das Hansi Flick seinen Job als Bundestrainer gekostet hatte, gegen Frankreich nicht die nächste Blamage erlebt. „Wir dürfen uns nicht in die Hose machen jetzt“, sagte Völler zwar schon am Wochenende, doch angesichts der gegenwärtigen Form des eigenen Teams und der hochkarätig besetzen französischen Auswahl ist grundsätzlich mit dem Schlimmsten zu rechnen.

Der ewige Rudi soll es nun richten. Mal wieder.

Nach dem Scheitern bei der Weltmeisterschaft in Katar wurde Sportdirektor Oliver Bierhoff als Bauernopfer herangezogen. Der 55-Jährige war damals das Gesicht der vielen Probleme, sportlicher und nichtsportlicher Natur, mit denen sich der Verband herumplagen musste, nun musste er gehen. Völler, viele Jahre bei Bayer Leverkusen in verschiedenen Positionen tätig, sprang ein, beziehungsweise: wurde eingesprungen. „Rudi, das wäre doch eigentlich etwas für dich“, sagte Hans-Joachim Watzke – so zumindest so schilderte der DFB-Vize im Januar die Nachfolge-Suche. Man benötigte nämlich jemanden, der all die komplexen Sachverhalte bis zur Heim-EM locker aus der Welt lächeln konnte: Rudi Völler eben.

So wie schon vor 23 Jahren. Am 2. Juli 2000 trat Völler erstmals den Job als Teamchef der Nationalmannschaft an. Erich Ribbecks Rumpelfußballer waren in der Gruppenphase der Europameisterschaft böse gescheitert, Völler, Weltmeister von 1990, sollte die DFB-Elf ein Jahr lang betreuen, bis Christoph Daums Vertrag bei Bayer Leverkusen auslief. Daum jedoch hatte unglücklicherweise neben einem absolut reinen Gewissen auch einen positiven Test auf Kokain vorzuweisen. Völler musste bleiben, wurde 2002 Vize-Weltmeister und schied anschließend bei der EM in der Gruppenphase aus.

Die DFB-Geschichte wiederholt sich

Nach dem Vorrunden-Debakel in Portugal trat er zurück. „Ich hatte das Gefühl, dass die Aufgabe durch die WM im eigenen Land nur jemand machen kann, der unbefleckt ist, der einen gewissen Kredit hat“, sagte er vor 19 Jahren, kurz nach seinem (vorerst) letzten Länderspiel als Chef. „Wenn man einen Rucksack mit sich rumschleppt wie dieses Vorrunden-Aus, da habe ich kein gutes Gefühl.“

Wie sich die Geschichte doch wiederholt. Flicks Rucksack war das Debakel in Katar, ihm eine zweite Chance zu geben, erwies sich im Nachhinein als falsch. Nun wird wieder jemand Unbeflecktes gesucht, der einen Stimmungswandel forcieren kann.

Nur wer könnte das sein?

„Natürlich sind schon einige Namen in der Dreierdiskussion (Völler, DFB-Chef Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke, Anm. d. Red), aber ich habe auch schon mit weiteren Mitgliedern der Task Force gesprochen“, meinte Völler. „Es gibt Namen, die absolut infrage kommen, aber ich bin schon zu lang im Geschäft, um hier Namen zu kommentieren. Wir arbeiten dran und sind permanent in Kontakt mit Leuten, die mitentscheiden.“ Es werde noch „einige Diskussionen geben“.

Als Favorit gilt Julian Nagelsmann, der noch ein fürstliches Gehalt von Bayern München bezieht. Der DFB müsste den 36-Jährigen wohl aus seinem Kontrakt herauskaufen. Ob sich Nagelsmann den Job beim kriselnden Verband antun würde, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Im Optimalfall sorgt er für Aufbruch, in einem negativen Szenario wäre die Nationalelf nach München die zweite Station, bei der Nagelsmann scheitert.

Stefan Kuntz, 60, Erfolgstrainer mit der deutschen U21, hat viele Sympathien und genießt ein hohes Ansehen beim DFB, ist aber noch in der Türkei angestellt – wo es für den Europameister von 1996 derzeit gar nicht gut läuft. Roger Schmidt leistet bei Benfica Lissabon hervorragende Arbeit, doch auch beim 56-Jährigen, den Völler aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen bestens kennt, wäre eine Ablöse fällig, die bei 30 Millionen Euro liegt.

Bliebe noch Matthias Sammer, der Chefkritiker des deutschen Fußballs. Der 56-Jährige hat seit 18 Jahren nicht mehr als Trainer gearbeitet und ließ verlauten, für einen Job in der ersten Reihe nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus will nun aber einen Sinneswandel Sammers erfahren haben. „Ich weiß, dass Matthias Sammer bereit wäre“, sagte der 62-Jährige am Montag bei einem Sponsorentermin in Dortmund.

Völlers nächste Herausforderung ist aber Frankreich. Im Dortmunder Westfalenstadion, das damals auch noch so hieß, konnte er den deutschen Fußball schon mal aus einer brenzligen Lage. Am 14. November 2001 gewann Deutschland nach dem 1:1 im Hinspiel das Play-off-Rückspiel gegen die Ukraine mit 4:1 und qualifizierte sich für die WM. Rudi Völler trug damals beige.

