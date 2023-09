Wolfsburg Schon immer begleiteten die Nationalmannschaft in der VW-Stadt Diskussionen, so brisant wie dieses Mal war‘s aber nie – ein Blick zurück.

Ridle Baku (Mitte) lässt sich nach seinem Tor gegen Liechtenstein im November 2021 feiern, die Nationalmannschaft hatte in Wolfsburg mit 9:0 gewonnen. Auch gegen Japan muss am Samstag ein überzeugender Sieg her. Aber es geht nicht um Pflichtspiel-Punkte, sondern um eine bessere Stimmung.

Nationalmannschaft Das DFB-Team in Wolfsburg: So lief‘s in der Vergangenheit

Gut 20 Jahre ist es her, dass die deutsche Nationalmannschaft erstmals in Wolfsburg residierte – und in der VW-Arena einen 4:1-Sieg gegen Kanada feierte. Danach kam sie noch zwei Mal wieder, das Freundschaftsspiel am Samstagabend (20.45 Uhr) gegen Japan ist das vierte. Schon immer gab es viel zu diskutieren, wenn das DFB-Team am Mittellandkanal weilte, so brisant wie dieses Mal war‘s aber vielleicht noch nie. Die Mannschaft steckt in einer handfesten Krise, Hansi Flick und sein Team stehen mächtig unter Druck. Knapp ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land muss ausgerechnet das Spiel in der VW-Stadt die Trendwende einläuten, sonst dürfte der Bundestrainer seinen Job bald los sein. Wir blicken für Sie auf die bisherigen Wolfsburg-Spiele der Nationalmannschaft und was drumherum so los war um das Nationalteam.

Tobias Rau erzielte am 1. Juni 2003 in Wolfsburg sein erstes und einziges Tor für die deutsche Nationalmannschaft. Es war der Treffer zum 4:1-Endstand gegen Kanada. Foto: imago

Deutschland - Kanada 4:1 (1:1) am 1. Juni 2003

Von riesiger Euphorie um die DFB-Auswahl konnte man 2003 nicht sprechen, als der amtierende Vize-Weltmeister von 2002 erstmals in Wolfsburg gastierte. 23.000 Fans waren in die erst im Dezember 2002 fertiggestellte VW-Arena gekommen. Die Kanadier gingen durch Kevin McKenna früh in Führung, Carsten Ramelow besorgte den Ausgleich, und in der zweiten Hälfte trafen zunächst Paul Freier und Fredi Bobic. Den Schlusspunkt setzte mit seinem ersten und einzigen Treffer der damalige VfL-Profi Tobias Rau. Der gebürtige Braunschweiger hatte im März für die Nationalmannschaft debütiert, in seinem dritten Länderspiel sorgte er passenderweise für den Schlusspunkt. Im Sommer desselben Jahres wechselte Rau dann zu Rekordmeister Bayern München, sagte später einmal: „Diese Zeit war der Höhepunkt.“

Für die DFB-Elf war Wolfsburg 2003 die Generalprobe für zwei EM-Qualifikationsspiele: Der damalige Bundestrainer Rudi Völler ist auch 20 Jahre nach der Wolfsburg-Premiere des DFB-Teams wieder mit von der Partie, allerdings als Sportdirektor. Medial war der Aufenthalt in Wolfsburg vor allem deshalb ein Thema, weil Völler zur Abrechnung mit dem früheren Nationalspieler Mario Basler ansetzte, der zuvor die „langweilige und einsilbige junge Spielergeneration“ kritisiert hatte. Völler entgegnete damals aus der VW-Stadt: „Im Prinzip müssen wir alle Mario mögen. Ich hätte mir aber gewünscht, dass Mario zum Ende seiner Karriere eingestanden hätte, dass es besser gewesen wäre, statt in zehn Minuten fünf Weizenbiere ex zu trinken oder eine Schachtel Marlboro zu rauchen, ab und zu einmal auf den Trainer zu hören.“

Das 1:1 gegen Serbien 2019 war nur bedingt ein Stimmungsaufheller für die Nationalmannschaft um Ilkay Gündogan (links), der auch jetzt wieder in Wolfsburg dabei ist. Foto: Swen Pförtner / dpa

Deutschland - Serbien 1:1 (0:1) am 20. März 2019

Spiel Nummer 2 war das erste, in dem der DFB Volkswagen an seiner Seite hatte: Der Autobauer hatte zu Jahresbeginn Mercedes als Mobilitätspartner abgelöst, und gleich das erste Länderspiel des Jahres stieg in der Heimat. Sportlich war es auch damals eine Art Neuanfang nach dem erstmaligen WM-Vorrunden-Aus 2018 unter Weltmeister-Coach Joachim Löw. Der Bundestrainer verzichtete in Wolfsburg damals auf VfL-Unterstützung.

Auch zum Start in 2019 ging es wie heute darum, Aufbruchsstimmung zu erzeugen, was dem Nationalteam vor offiziell 26.101 Fans im ausverkauften Wolfsburger Stadion nur sehr bedingt gelungen ist. Luka Jovic brachte Serbien früh in Führung. Leon Goretzka, dessen Nichtnominierung in den vergangenen Tagen für Aufsehen sorgte, rettete immerhin ein Remis. „Am Ende fehlt die Konsequenz im Torabschluss, das war schon im vergangenen Jahr ein Problem. Das ist ein Erfahrungsprozess auf diesem Niveau. Ich bin zufrieden damit, wie meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit immer mehr Druck gemacht hat“, sagte Löw damals.

Historisch: Zum ersten und bisher einzigen Mal waren 2021 mit Maximilian Arnold (von links), Ridle Baku und Lukas Nmecha drei VfL-Profis beim Nationalteam. Beim 9:0 gegen Liechtenstein in der VW-Arena kamen sie auch alle zum Einsatz. Foto: Darius Simka / regios24

Deutschland - Liechtenstein 9:0 (4:0) am 11. November 2021

Der Kantersieg unter Hansi Flick ist bislang das einzige Pflichtspiel der Nationalmannschaft in der VW-Stadt, es ging um die Qualifikation für die dann verkorkste WM in Katar (zweites Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft in Folge). Auch das dritte Spiel in der VW-Arena war ausverkauft, offiziell gab der DFB 25.948 Zuschauer an. Mit Stürmer Lukas Nmecha, Rechtsaußen Ridle Baku und Maximilian Arnold standen erstmals überhaupt gleich drei VfL-Profis im Aufgebot, wobei der Bundestrainer Baku und Arnold kurzfristig nachnominiert hatte. Vor allem Baku stand beim lockeren 9:0 gegen das fußballerische Leichtgewicht Liechtenstein im Fokus: Der Wolfsburger glänzte mit dem Tor zum 7:0 und einer Vorlage zum 9:0-Endstand (Eigentor Maximilian Göppel). Die weiteren Tore erzielten Ilkay Gündogan (Foulelfmeter), Daniel Kaufmann (Eigentor), Leroy Sané (2), Marco Reus und Thomas Müller (2).

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Thomas Müller.

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Serge Gnabry.

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Torwart Kevin Trapp.

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Kevin Schade.

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Rund 40 Fans haben die Mannschaft erwartet.



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Felix Nmecha. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Torwart Kevin Trapp. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Joshua Kimmich. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Joshua Kimmich. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Niclas Füllkrug. Foto: Darius Simka / regios24



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Niclas Füllkrug und Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Ilkay Gündoğan. Foto: Darius Simka / regios24



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Marc-André ter Stegen. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Kateryna Demydiuk ist aus der Ukraine nach Deutschland gereist. Foto: Darius Simka / Wolfsburg

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Marc-André ter Stegen und Daniel Arnemann. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Fans haben die Elf erwartet. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: lkay Gündoğan. Foto: Darius Simka / regios24



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Warten auf ihre Idole: Laura Schalles und Daniel Arnemann aus Braunschweig. Foto: Darius Simka / Wolfsburg

Arnold hatte in Wolfsburg sieben Jahre nach seiner DFB-Premiere sein Comeback gegeben und durfte auch noch im darauffolgenden Spiel, einem 4:1 in Armenien, als Joker mitmischen. Seitdem spielt er unter Flick keine Rolle mehr. Vor allem in der vergangenen Saison überraschte das. Arnold zeigte sich beim VfL in Topform, hoffte aber vergebens auf eine Nominierung für die Winter-WM in Katar. Für Lukas Nmecha war es damals das Debüt im DFB-Dress, der VfL-Angreifer wäre wohl auch jetzt wieder dabei gewesen, fällt aktuell aber einmal mehr mit einer Knieverletzung aus. Und Baku? Auch der ist seit dem November 2021 raus.

Flick, der sich als Triple-Trainer des FC Bayern einen ausgezeichneten Ruf erworben hatte, hatte die Nationalmannschaft zwei Monate vor diesem Spiel in Wolfsburg übernommen. Damals lief es unter ihm noch wie geschnitten Brot: In seinen ersten acht Spielen als Bundestrainer – in Wolfsburg stieg Partie Nummer 6 – gewann die Nationalmannschaft immer. Seit rund einem Jahr befindet sich das Team allerdings in einer handfesten Krise. 2023 gab‘s nur zum Start gegen Peru einen 2:0-Erfolg, seitdem drei Niederlagen und ein Unentschieden. In Wolfsburg soll und muss nun daher die Wende her.

