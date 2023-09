BVB-Stürmer Füllkrug verletzt, Flick nominiert Thomas Müller nach

Wolfsburg. Nach neun Monaten feiert Thomas Müller sein Comeback in der Nationalmannschaft, weil BVB-Neuzugang Niclas Füllkrug verletzt ausfällt.

FUNKE-Sport-Reporter Marian Laske spricht nach dem Spiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim über die Aussichten des BVB in der kommenden Woche.

Thomas Müller kehrt nach neun Monaten in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den zuletzt bei der WM in Katar eingesetzten Weltmeister von 2014 nach, wie der DFB am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte.

BVB-Stürmer Niclas Füllkrug fällt für beide Länderspiele aus

Grund für die Nachnominierung ist die Verletzung von Niclas Füllkrug. Der 30-Jährige, der jüngst von Werder Bremen zu Vize-Meister Borussia Dortmund gewechselt war, wird für die anstehenden Länderspiele gegen Japan (9. September) und Frankreich (12. September) ausfallen. Füllkrug werde "zwar wie geplant heute anreisen, kann aber aufgrund einer leichten Sehnenzerrung möglicherweise nicht für die beiden Partien in Wolfsburg und Dortmund zur Verfügung stehen", hieß es.

„Hansi Flick und ich verstehen uns sowohl sportlich als auch privat sehr gut“, sagte Müller am vergangenen Wochenende und betonte: „Ich bin bereit, wenn es darauf ankommt und ich gefragt bin. Ich bin zu allen Schandtaten bereit.“ Der deutsche Fußball hänge aber „nicht an meiner Personalie“, betonte der Weltmeister von 2014, der 121 Länderspiele (44 Tore) bestritt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de