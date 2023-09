Tennis Nach 0:2-Satzrückstand: Djokovic verhindert Aus bei US Open

Topfavorit Novak Djokovic hat mit viel Mühe sein frühestes Scheitern bei den US Open seit 2006 vermieden und ist nach einem Kraftakt ins Achtelfinale eingezogen.

Der 36 Jahre alte Serbe bezwang seinen Landsmann Laslo Djere im Nachtmatch mit 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Djokovic verwandelte nach 3:45 Stunden um 1:32 Uhr seinen zweiten Matchball.

Damit darf der dreimalige US-Open-Sieger in New York weiter hoffen, seinen Rekord im Herren-Tennis von 23 Grand-Slam-Titeln auszubauen. In der Runde der besten 16 trifft Djokovic auf den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo.