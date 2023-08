Lückenkemper sprintet ins WM-Halbfinale über 100 Meter

Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-WM einen mäßigen Start erwischt. Die Sprinterin kam in Budapest in ihrem Vorlauf über 100 Meter als Dritte nach 11,21 Sekunden ins Ziel. Dies bedeutete das Weiterkommen ins Halbfinale für die 26-Jährige.

Rebekka Haase schied als Sechste ihres Vorlaufs in 11,43 Sekunden aus. Beide Deutsche hatten in der Staffel vor einem Jahr WM-Bronze gewonnen und wollen auch in Ungarn einen erfolgreichen Auftritt mit dem ersatzgeschwächten Quartett hinlegen.

Lückenkemper war nach eigenen Worten durch Rückenprobleme leicht gehandicapt. „Beim Rücken hat sich eben irgendwas verschoben, was jetzt echt unangenehm war in dem Lauf“, sagte sie, gab aber sogleich Entwarnung: „Das ist absolut nichts Wildes. Das war für den Lauf trotzdem uncool.“ Die Generalprobe bezeichnete sie als durchwachsen, mit dem Weiterkommen war sie zufrieden.

US-Sprinterin mit schnellster Zeit

Als Schnellste kam die Amerikanerin Sha'Carri Richardson in 10,92 Sekunden ins Halbfinale, das am Montagabend (20.35 Uhr/ZDF und Eurosport) stattfindet. Eine gute Stunde später geht es dann um die Medaillen im nationalen Leichtathletik-Zentrum in Ungarns Hauptstadt. Als bislang letzte deutsche 100-Meter-Läuferin stand Melanie Paschke 1997 in einem WM-Endlauf.

Im Hochsprung schaffte der EM-Zweite Tobias Potye aus München mit übersprungenen 2,28 Metern den Final-Einzug. Über 400 Meter Hürden überzeugte der Frankfurter Joshua Abuaku als Sieger seines Vorlaufs. Seine persönliche Bestzeit von 48,32 Sekunden war insgesamt die drittschnellste Zeit. Auch Emil Agyekum kam ins Halbfinale, Constantin Preis schied aus. Für Manuel Sanders, am Samstag mit der Mixed-Staffel im Finale, war über 400 Meter im Vorlauf Schluss.