Live! DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach beim TuS Bersenbrück

Osnabrück. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Mönchengladbach ab 18 Uhr auf den TuS Bersenbrück. Das Spiel im Liveticker.

Borussia Mönchengladbach startet als einziger Fußball-Erstligist bereits an diesem Freitag in den DFB-Pokal. Die Elf von Trainer Gerardo Seoane trifft ab 18 Uhr in Osnabrück auf den Oberligisten TuS Bersenbrück.

Die Gladbacher starten heute zum dritten Mal in Serie mit einem neuen Trainer in eine Pflichtspielsaison, denn nach Adi Hütter wurde auch die Zusammenarbeit mit Daniel Farke nach lediglich zwölf Monaten beendet. Gerardo Seoane soll wieder für Stabilität am Niederrhein sorgen – und das nach einem Sommer des Umbruchs; mit Lars Stindl (Karlsruher SC), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) und Marcus Thuram (FC Internazionale Milano) haben Säulen des Erfolgs der letzten Jahre die Fohlen verlassen.

Tickets sind allesamt vergriffen

Da das eigene Hasestadion lediglich 3000 Zuschauer fasst und die Bremer Brücke in Osnabrück ein "Sehnsuchtsort" für viele Bersenbrücker ist, trägt der TuS das größte Spiel seiner bisherigen Vereinsgeschichte dort aus. Die Verantwortlichen scheinen den richtigen Nerv getroffen zu haben, schließlich sind die 15.741 Tickets allesamt vergriffen. Die sportlichen Chancen auf eine Sensation dürften bei diesem Ligenunterschied gering sein, auch wenn die Rot-Weißen einige Ex-Profis in ihren Reihen haben; der prominenteste dürfte Jules Reimerink (u.a. 2. Bundesliga mit Cottbus).

