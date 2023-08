Bayern siegt bei Generalprobe gegen AS Monaco

Mo., 07.08.2023, 20.24 Uhr

Bayern München hat seine Generalprobe vor dem Start in seine Mission Triple erfolgreich gestaltet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann gegen den französischen Erstligisten AS Monaco. Am 12. August muss die Tuchel-Elf beim Pflichtspielauftakt im Supercup gegen RB Leipzig ran.

