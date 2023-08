Nach DFB-Debakel Down Under: Voss-Tecklenburg will bleiben

Sa., 05.08.2023, 10.23 Uhr

Auch zwei Tage nach dem überraschenden Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-WM sitzt der Schock noch tief. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg blickte auf der abschließenden Pressekonferenz in Wyong dennoch nach vorne - und betonte, dass sie ihre Arbeit fortsetzen will. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalteams, kündigte derweil eine "umfassende Analyse" des enttäuschenden Turniers an.

