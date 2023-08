Hertha verliert auch gegen Wehen - Erster Assist von Kruse

Fr., 04.08.2023, 22.23 Uhr

Absteiger Hertha BSC steckt in der 2. Fußball-Bundesliga schon mächtig in Schwierigkeiten. Die Berliner verloren am zweiten Spieltag 0:1 gegen Neuling SV Wehen Wiesbaden und bleiben damit in der neuen Saison punkt- wie torlos. Max Kruse lieferte derweil seinen ersten Assist für Paderborn.

