Nowitzki über die Hall of Fame: "Das absolute I-Tüpfelchen"

Fr., 04.08.2023, 10.23 Uhr

Basketball-Legende Dirk Nowitzki steht vor der Aufnahme in die Hall of Fame der NBA. Das bezeichnet er als "absolutes I-Tüpfelchen" seiner zahlreichen Ehrungen. Wichtig ist ihm, dass er in seiner Rede nicht wieder vergisst, seine Schwester zu erwähnen.

Video: Sport