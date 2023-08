Große Fan-Enttäuschung nach WM-Aus: "Hätte ich nie mit gerechnet"

Do., 03.08.2023, 16.23 Uhr

Die DFB-Frauen scheitern bei der Fußball-WM Down Under - und in Berlin leiden beim Public Viewing die Fans. Das Vorrunden-Aus sorgte für Enttäuschung beim deutschen Anhang, doch es gab auch warme Worte für das Team um Kapitänin Alexandra Popp.

Video: Sport