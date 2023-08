DFB-Frauen: Historisches WM-Aus nach 1:1 gegen Südkorea

Do., 03.08.2023, 14.23 Uhr

Blamage in Brisbane: Die deutschen Fußballerinnen sind erstmals überhaupt in der WM-Vorrunde gescheitert. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verpasste in Brisbane durch das 1:1 im dritten Gruppenspiel gegen Vize-Asienmeister Südkorea den Einzug ins Achtelfinale des Turniers in Australien und Neuseeland.

