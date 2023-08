Starensemble um Ronaldo: Alle Infos zur Saudi Pro League

Mi., 02.08.2023, 18.24 Uhr

Am 11. August startet die viel diskutierte Saudi Pro League in die Saison - mit einer Menge neuer Topspieler im Gepäck. Nach welchem Modus wird gespielt? Wer sind die Stars? Und warum ist die Liga so umstritten? Der SID beantwortet die wichtigsten Fragen zur Millionen-Liga.

