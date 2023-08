Neuzugang Baumgartl: "Schalke gehört in die Bundesliga"

Mi., 02.08.2023, 08.23 Uhr

Zweite Einheit für den Neuzugang, doch nicht alles ist neu: Timo Baumgartl will mit Schalke 04 zurück in die Bundesliga - wie schon 2017 mit seinem damaligen Verein VfB Stuttgart. Dazu kennt der 27-Jährige einige Jungs aus vergangenen Stationen, das erleichtert den Einstieg. Die Auftaktniederlage gegen den HSV will Baumgartl nicht zu hoch hängen, sieht aber noch deutlich Luft nach oben.

