Golf: Woods in erweiterten US-PGA-Tour-Vorstand berufen

Di., 01.08.2023, 20.54 Uhr

Die Legende als Streitschlichter? Die US PGA Tour hat Golf-Superstar Tiger Woods (47) in ihren erweiterten Vorstand berufen. Das gab die Organisation am Dienstag bekannt. Ziel sei es, die Spannungen zwischen den Profis wegen der Geheimhaltung der Fusionsgespräche mit der umstrittenen Saudi-Serie LIV Golf abzubauen.

