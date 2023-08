DFB-Frauen: Optimismus bei Doorsoun, Hegering steht bereit

Di., 01.08.2023, 16.24 Uhr

Nationalspielerin Sara Doorsoun könnte den deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien in einem möglichen Achtelfinale womöglich wieder zur Verfügung stehen. Die Innenverteidigerin von Eintracht Frankfurt hat beim 1:2 gegen Kolumbien nach DFB-Angaben eine muskuläre Läsion im linken Oberschenkel erlitten, wie eine MRT-Untersuchung ergab. Marina Hegering steht indes vor ihrem ersten Einsatz in Australien.

