Tuchel sieht "Goldrauschstimmung" in Saudi-Arabien

Di., 01.08.2023, 14.54 Uhr

Die Bayern sind in Singapur angekommen - allerdings ohne Sadio Mané, den es zum Ronaldo-Klub Al-Nassr zieht. Nach der Ankunft sprach FCB-Coach Thomas Tuchel über den Abschied des Senegalesen ("die beste Lösung") und die "Goldrauschstimmung" in Saudi-Arabien. Am Mittwoch wartet mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool der letzte Testspielgegner der Asienreise auf die Münchner.

