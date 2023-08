Nach Krebs-Diagnose: Baumgartl mit Mutmacher für Lainer

Di., 01.08.2023, 14.23 Uhr

Timo Baumgartl ist auf der Vereinssuche nach seiner überstandenen Hodenkrebs-Erkrankung auch Skepsis entgegengeschlagen. Dennoch hat der Neuzugang von Schalke 04 auch Positives aus seinem Schicksalsschlag gezogen, berichtete der Defensivspieler am Dienstag. Zudem sendete er eine aufmunternde Botschaft an den an Lymphknotenkrebs erkrankten Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach.

