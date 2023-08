DFB-Frauen wollen "Druck in Energie ummünzen"

Di., 01.08.2023, 10.23 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen gehen gelassen mit der kniffligen Ausgangslage vor dem WM-Gruppenfinale gegen Südkorea um. Weder Linksverteidigerin Chantal Hagel noch Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz wollten den Druck vor der Partie am Donnerstag in Brisbane bestreiten. Das Duo sieht in der Situation aber auch eine Chance.

