BVB schlägt Manchester Utd. bei Sabitzer-Debüt

Mo., 31.07.2023, 12.23 Uhr

Borussia Dortmund hat auch sein zweites Testspiel auf der USA-Reise gewonnen. Beim Debüt von Neuzugang Marcel Sabitzer schlug der BVB Manchester United mit 3:2 in Las Vegas. Kapitän Emre Can und Salih Özcan zeigten sich kritisch, aber zufrieden. Am Mittwoch steht der Abschluss der Tour gegen den FC Chelsea an.

