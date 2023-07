Das Formel-1-Reife(n)zeugnis des SID: GP in Spa

Mo., 31.07.2023, 12.23 Uhr

Max Verstappen dominiert auch das Regen-Rennen von Spa und übertrifft einen 19 Jahre alten Schumacher-Rekord. Der WM-Titel für den Niederländer im überlegenen Red-Bull ist längst nur noch eine Frage der Zeit. Charles Leclerc kürt sich zum "Best of the rest", Rookie Oscar Piastri erlebt das volle Formel-1-Programm, und die Rennleitung hört auf die Fahrer. Der SID fasst die wichtigsten Erkenntnisse aus Belgien zusammen.

