DFB-Frauen nach Kolumbien-Pleite: "Kritisch sein ja", aber nicht "draufhauen"

Mo., 31.07.2023, 10.23 Uhr

Die DFB-Frauen sparten nach der dramatischen Last-Minute-Pleite gegen Kolumbien nicht mit Selbstkritik. Dennoch hat das deutsche Team das Erreichen des Achtelfinales weiter in der eigenen Hand. In die abschließende Partie gegen Südkorea gehen die Vize-Europameisterinnen daher mit Selbstvertrauen, wie Kathrin Hendrich und Co-Trainerin Britta Carlson am Tag nach der Niederlage berichteten.

