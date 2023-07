Titeltriumph in Hamburg: Zverev erfüllt sich Kindheitstraum

Titeltriumph in Hamburg: Zverev erfüllt sich Kindheitstraum

So., 30.07.2023, 22.53 Uhr

Alexander Zverev hat sich bei seinem Heimturnier einen Kindheitstraum erfüllt: Der 26 Jahre alte Tennis-Olympiasieger ist am Hamburger Rothenbaum zum Titel gestürmt. Zverev setzte sich im Finale am Sonntag gegen den Serben Laslo Djere durch und triumphierte als erster deutscher Spieler seit Michael Stich an der Alster. Einen weiteren Premierentitel holte das Doppel Krawietz/Pütz, zwei deutsche Frauen gingen bei ihren Finals leer aus.

Video: Sport