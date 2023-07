Inka Grings führt die Schweiz ins WM-Achtelfinale

Die Schweiz und Norwegen stehen im Achtelfinale, für Gastgeber Neuseeland ist die Fußball-WM dagegen beendet: In einem dramatischen Finale der Gruppe A hat Inka Grings am Sonntag für lange Gesichter bei den „Football Ferns“ gesorgt. Das hart erkämpfte 0:0 reichte der Schweiz mit ihrer deutschen Nationaltrainerin, auch Norwegen zog durch ein lockeres 6:0 (3:0) gegen die Philippinen in die K.o.-Runde ein.

Geschichte schrieb kurz zuvor auch Neuling Marokko: Das 1:0 (1:0) gegen Südkorea war der erste WM-Sieg eines nordafrikanischen Teams. Sechs Tage nach der 0:6-Pleite gegen Deutschland hielt Ibtissam Jraidi (6.) den Traum des Außenseiters von der K.o.-Runde am Leben. Zudem sorgte Innenverteidigerin Nouhaila Benzina als erste Trägerin eines Hijab für ein WM-Novum.

Bereits am Samstag hatte der Olympia-Zweite Schweden durch ein 5:0 (3:0) gegen Italien vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase geschafft. Brasilien hingegen ließ im Topspiel gegen den wiedererstarkten Rivalen Frankreich mit einem 1:2 (0:1) die erste Chance zum Sprung in die Runde der besten 16 liegen. Jamaika schob sich durch ein 1:0 (0:0) gegen Panama in eine gute Position.

In Dunedin fieberten die 25.000 neuseeländischen Fans am Sonntag vergeblich mit: Nur ein Sieg hätte den Gastgeberinnen geholfen, das Heimteam rannte dann doch fast 90 Minuten an - doch die Schweiz blieb mit Grings auch im dritten Spiel ohne Gegentor. Jacqui Hand scheiterte bei der besten Neuseeland-Chance am Pfosten (24.).

Grings, die den Job erst zu Jahresbeginn angetreten hatte, führte die Schweiz somit auf Anhieb ins Achtelfinale - das hatten die Eidgenössinnen zuvor nur 2015 geschafft. Dort geht es am Samstag in Auckland gegen Spanien oder Ex-Weltmeister Japan.

Norwegen reicht der erste Sieg bei der bisherigen WM, um noch vorbeizuziehen. Dreierpackerin Sophie Haug (6./17./90.+5), Caroline Graham Hansen (31.), Guro Reiten (53., Foulelfmeter nach Videobeweis) sowie ein Eigentor von Alicia Barker (48.) schossen den nie gefährdeten Erfolg heraus, Außenseiter Philippinen schied bei der WM-Premiere mit drei Punkten als Letzter aus. Sofia Harrison sah beim Neuling wegen groben Foulspiels die Rote Karte (67., nach Videobeweis).

Für eine Überraschung sorgte Marokko: Unbeeindruckt von der deftigen Pleite gegen Deutschland rangen die „Atlas-Löwinnen“ Südkorea mit dem früheren Frankfurter Trainer Colin Bell nieder. Jraidi, viermalige Torschützenkönigin der marokkanischen Meisterschaft, erzielte im australischen Adelaide das erste WM-Tor Marokkos.

In Erinnerung bleibt die Partie aber auch, weil Abwehrspielerin Benzina als erste WM-Teilnehmerin mit einem Hijab auflief. Bis 2014 war das Tragen auf dem Spielfeld noch verboten gewesen.

Frauen-WM: Schweden hinterließ starken Eindruck

Einen starken Eindruck hatte bereits am Samstag vor allem Schweden hinterlassen. Dabei ragte einmal mehr die frühere Bundesliga-Spielerin Amanda Ilestedt heraus. Nach ihrem 2:1-Siegtor zum WM-Start gegen Südafrika zeigte die ehemalige Abwehrspielerin von Turbine Potsdam und Bayern München mit einem Doppelpack (39./51.) erneut Torjägerqualitäten. (dpa)

