Formel 1: Leclerc startet in Spa von der Pole

Fr., 28.07.2023, 20.24 Uhr

Charles Leclerc wird von der Pole Position in den Großen Preis von Belgien starten. Zwar gelang dem Ferrari-Piloten in Spa nur die zweitschnellste Runde, weil der überragende Weltmeister Max Verstappen im Red Bull aber zurückgesetzt wird, rückte Leclerc auf. Nico Hülkenberg muss sich nach Problemen an seinem Auto mit dem letzten Platz begnügen.

