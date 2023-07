DFB-Frauen vor Kolumbien: Der Plan gegen Jungstar Caicedo

Fr., 28.07.2023, 10.23 Uhr

Die DFB-Frauen gehen mit viel Respekt in das Duell mit Kolumbien um Ausnahmespielerin Linda Caicedo. Zwei Tage vor dem zweiten WM-Spiel der deutschen Mannschaft in Down Under sprachen Sara Däbritz und Sjoeke Nüsken über den Plan gegen das 18 Jahre alte "Wunderkind" von Real Madrid.

Video: Sport