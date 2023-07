Frauen-Power von Down Under bis Hamburg: Das bringt das Sport-Wochenende

Frauen-Power von Down Under bis Hamburg: Das bringt das Sport-Wochenende

Fr., 28.07.2023, 06.23 Uhr

Die DFB-Frauen kämpfen bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland gegen Kolumbien um den Einzug ins Achtelfinale. In Frankreich geht die zudem die Tour de France femmes zu Ende, während am Hamburger Rothenbaum eine 19-jährige Deutsche für Furore sorgt. Bei den Männern startet die 2. Fußball-Bundesliga mit einem echten Spitzenspiel. Alle wichtigen Sport-Ereignisse am Wochenende zusammengefasst vom SID.

Video: Sport