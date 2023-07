Frauen-WM: USA und Japan feiern klare Auftaktsiege

Japans Fußballerinnen sind bei der WM mit einem Kantersieg gegen WM-Debütant Sambia gestartet. Während die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung gegen Sambia noch mit 2:3 verloren hatte, bereitete das Team um Barbra Banda den Japanerinnen in Hamilton/Neuseeland keinerlei Probleme. Am Ende stand ein in der Höhe verdientes 5:0 (1:0) für den Titelträger von 2011 - ohne sambischen Torschuss. Auch die US-Fußballerinnen haben ihre Mission Titelverteidigung bei der WM mit einem souveränen Sieg eingeläutet. Gegen den Turnierdebütanten Vietnam - gegen den das deutsche Team im Testspiel knapp mit 2:1 gewonnen hatte - gelang dem Topfavoriten zum Start in der Gruppe E in Auckland/Neuseeland ein 3:0 (2:0).

Japan findet Lösung gegen Bollwerk aus Sambia

Bereits in der ersten Spielhälfte dominierte Japan klar das Geschehen im Waika to Stadium. Nachdem das japanische 1:0 in der 21. Minute noch wegen Abseits vom VAR zurückgenommen wurde, fanden die „Nadeshiko“ kurz vor der Pause die Lösung für das sambische Bollwerk. Eine flache Hereingabe von rechts verwandelte Hinata Miyazawa (43.) zur 1:0-Halbzeitführung.

Dieses Konzept stellte sich auch in der zweiten Halbzeit als Erfolgsprinzip heraus. Mino Tanaka (55.) und erneut Miyazawa (62.) erhöhten jeweils nach flachen Hereingaben auf 3:0, während die sambische Offensive auch im zweiten Abschnitt jegliche Gefahr vermissen ließ. Jun Endo (71.) stellte mit dem dritten Treffer innerhalb von sechs Minuten die Vorentscheidung her.

Sambia steht bei WM-Debüt nun schon unter Druck

In der Nachspielzeit sah Sambias Torhüterin Catherine Musonda (90.+7) nach einem Foul im Strafraum noch die Gelb-Rote Karte. Den nachfolgenden Elfmeter verwandelte Riko Ueki (90.+11) im zweiten Versuch zum 5:0-Endstand. Ueki war zunächst gescheitert, der Strafstoß musste jedoch wiederholt werden, weil die eingewechselte Torfrau Eunice Sakala die Linie zu früh verlassen hatte.

Japans Jun Endo trifft gegen Sambia - der Weltmeister von 2011 feierte einen gelungenen WM-Auftakt. Foto: afp

Während Japan mit Selbstvertrauen ins zweite Gruppenspiel am Mittwoch (7 Uhr deutscher Zeit) gegen Costa Rica geht, steht Sambia gegen die Spanierinnen um die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas am Mittwoch (9.30 Uhr deutscher Zeit) bereits stark unter Druck.

USA vergeben Foulelfmeter - jetzt geht es gegen Vizeweltmeister Niederlande

Die USA treffen als nächstes in der Neuauflage des WM-Finales von 2019 am Donnerstag (3 Uhr deutscher Zeit) auf die Niederlande. Mit ihrem Doppelpack ließ Torjägerin Sophia Smith (14./45.+7 nach Videobeweis) den Rekordweltmeister vor 41.107 Fans im Eden Park jubeln. Starstürmerin Alex Morgan (44.) scheiterte mit einem Foulelfmeter nach Videobeweis an Vietnams Torhüterin Thi Kim Thanh Tran. Kapitänin Lindsey Horan (77.) erhöhte.

„Ich fühle mich gut. Ich denke, das war ein guter Startpunkt für unser Team in dieses Turnier“, sagte Smith. „Ich weiß auch, dass wir noch viel mehr zeigen können, viel mehr zu tun haben, kleine Dinge, an denen wir arbeiten müssen.“

Die US-Girls dominierten erwartungsgemäß das Geschehen gegen den destruktiv ausgerichteten Underdog. Beim zweiten Treffer entschied Schiedsrichterin Bouchra Karboubi (Marokko) zunächst auf Abseits, nach VAR-Check zählte das Tor aber doch. Superstar Megan Rapinoe kam in ihrem 200. Länderspiel als Edeljoker ab der 62. Minute zum Einsatz. (sid)

